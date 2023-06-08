بكمين محكم.. الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات في الانبار

2023/06/08 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة الانبار.

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