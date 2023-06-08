تأجيل انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة إلى هذا الموعد

2023/06/08 | 13:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر برلماني، اليوم الخميس، بأن

رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تأجيل

إنعقاد الجلسة المخصصة للتصويت على

الموازنة إلى وقت المساء.

وقال المصدر لوكالة نون الخبرية، إن

الرئاسة قررت إرجاء عقد الجلسة إل

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