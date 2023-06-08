2023/06/08 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، اليوم الخميس، عن ارسال رؤساء الكتل السياسية والأحزاب مسودة قانون الموازنة الى اللجنة المالية النيابية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "رؤساء الكتل والاحزاب سيرسلون مسودة قانون الموازنة الى اللجنة المالية البرلمانية".

وأشار الى أن "الارسال سيتم بعد الاتفاق السياسي عليها بشكل كامل لغرض التصويت عليها في الساعة السادسة مساءً".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس النواب تأجيل عقد جلسة مجلس النواب إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب أعلن تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بالموافقة على الموازنة إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق نهائي على إرسال مسودة الموازنة إلى اللجنة المالية والتصويت في الـ 6 مساءً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق نهائي على إرسال مسودة الموازنة إلى اللجنة المالية والتصويت في الـ 6 مساءً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).