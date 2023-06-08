"دكة عشائرية" تنتهي باعتقال 16 شخصا من منفذيها شمال ميسان

2023/06/08 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، اعتقال 16 متهمًا بالدكة العشائرية شرقي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبعد ورود أخبار بوجود دكة عشائرية فجر اليوم في احدى مناطق ناحية علي الشرقي، تم تشكيل قوة من قسم شرطة علي الغربي ومركز شرطة علي الشرقي بالاشتراك مع قوة من فوج طوارئ ميسان وتم تطويق المكان ونصب سيطرات طيارة ومتحركة عل طول الطريق بغية اعتقال المنفذين".

وأوضحت أنه "بعد جهد ومطاردة دامت لاكثر من ساعة تم تطويق عجلات المتهمين التي كانوا يستقلونها والقاء القبض على 16 متهمًا ومصادرة جميع الاسلحة التي كانت بحوزتهم".

واشارت القيادة إلى أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

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