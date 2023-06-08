اطلاق مشروع

2023/06/08 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، إطلاق مشروع "تكيف الأسر الريفية في جنوب العراق مع ندرة المياه" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم إطلاق مشروع "تكيف الأسر الريفية في جنوب العراق مع ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ من خلال تمكين النساء كعوامل للتحول ومعالجة العلاقة بين الغذاء والطاقة والمياه" بدعم من الحكومة الكندية وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق (faw )".وقال وزير البيئة نزار ئاميدي خلال كلمة له في احتفالية اطلاق المشروع الذي حضره السفير الكندي في بغداد ومدير مكتب منظمة الاغذية والزراعة في بغداد والوكيل الفني د.جاسم الفلاحي وممثلي وزارات الخارجية ، الزراعة ، التخطيط والموارد المائية أن "الهدف من هذا المشروع الذي يواكب التوجهات الوطنية العراقية هو تعزيز اجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية و خاصة على المجتمعات الريفية التي تعتبر الاكثر هشاشة ولما لهذه التأثيرات من علاقة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي لهذه المجتمعات".وأكد وزير البيئة أن "تنفيذ هكذا مشاريع تركز على اعتماد الزراعة الذكية مناخيا (CSA) وادخال تقنيات واليات حديثة في الزراعة والري بالإضافة الى استخدام الطاقات المتجددة من خلال تصميم انظمة الري التي تعمل على الطاقة الشمسية والقيام بحملات توعية وتثقيف باستخدام اليات الزراعة المقاومة لتأثيرات التغيرات المناخية".

واشار الى أن "هذه الفعاليات تنسجم مع توجهات العراق في وثيقة المساهمات الوطنية العراقية للتغيرات المناخية و التزامات العراق في اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر".

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