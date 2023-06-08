العلاقات الإلكترونية .. أون لاين

2023/06/08 | 13:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن شنكالي ليس من الغريب أن تتحول العلاقات الاجتماعية في مجتمعنا الى علاقات إلكترونية تماشيا” مع التطورالعلمي من خلال إجتياح الثورة المعلوماتية للعالم عن طريق الشبكة العنكبوتية في عصر العولمة والتكنولوجيا الرقمية للحاجة الماسة اليها بعد أن جعلت الكرة الأرضية برمتها كقرية صغيرة لسرعة نقل الاخبار والتواصل من خلال الأجهزة الذكية التي باتت من سمات …

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