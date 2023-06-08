2023/06/08 | 13:47 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور خليل جندي ديناميات وأبعاد وفواعل الانقسام في المجتمع الايزيدي الحلقة الثالثة انتماء الايزيديين للأحزاب السياسية إذا كانت البيئة السياسية للفترة من 1963-2003 محكومة باستقطاب بين حزب البعث والحركة التحررية الكردية، فانه “بعد انهيار ثورة أيلول 1975 ظهرت في كردستان عديد من الأحزاب السياسية ناهيك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فتأسس الاتحاد الوطني والحزب الاشتراكي وحزب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقييم كتاب الإبادة الجماعية مستمرة ، الحلقة الثالثة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقييم كتاب الإبادة الجماعية مستمرة ، الحلقة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).