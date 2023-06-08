الامن الوطني يعتقل 60 متهماً بعمليات تحويل مالية غير أصولية

2023/06/08 | 13:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغلوا مواطنين عدة وقاموا بعمليات تحويل غير أصولية بأسمائهم مقابل مبالغ رمزية.

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