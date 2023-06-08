2023/06/08 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت النائب عن كتلة الصادقون ، زينب الموسوي، اليوم الخميس، السبب الأساس وراء تأجيل موعد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للسنوات الثلاث المُقبلة، فيما عدت التأجيل “طبيعياً”. وقالت الموسوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب تكشف سبب تأجيل جلسة التصويت على الموازنة المركز الخبري الوطني.

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