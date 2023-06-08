منها احتفال سعيد بن رحمة مع والدته.. تفاعل مع أبرز اللقطات في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

2023/06/08 | 14:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لقب دوري المؤتمر الأوروبي 2023، بعد فوزه على منافسه فيورنتينا الإيطالي بهدفين لواحد، في المباراة النهائية الّتي أقيمت على أرض ملعب "فورتونا أرينا"، في العاصمة التشيكية براغ.

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