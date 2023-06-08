2023/06/08 | 14:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، عن اعادة 3 الاف ارهابي...

ظهرت المقالة العراق يستعيد 3 الاف ارهابي من سوريا تمهيدا لمحاكمتهم أولاً على المسلة.

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