بحوزتهم عجلة مسروقة.. الإطاحة بعصابة للتسليب في البصرة

2023/06/08 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، الإطاحة بعصابة تمتهن التسليب ضمن المحافظة.

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