2023/06/08 | 18:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباك مع ضابط مفصول "يتاجر بالمخدرات" ينتهي باعتقاله في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/08 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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