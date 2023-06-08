وزير التخطيط يعتمد الشعار الجديد للوزارة

2023/06/08 | 18:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتمد وزير التخطيط، اليوم الخميس، الشعار الجديد للوزارة.وذكر بيان مقتضب للوزارة وتلقته ايرث نيوز، ان وزير التخطيط محمد علي تميم، صادق على شعار الوزارة الجديد”.واضاف البيان ان “الشعار جاء معبرا عن التنمية المستدامة والواقع الاقتصادي والتنموي الذي يشهده العراق”.

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