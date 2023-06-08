2023/06/08 | 18:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | البشرى زفها مسرور بارزاني.. توصلنا لاتفاق على حصة الاقليم مع السوداني |اخبار السادسة 2023/6/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | البشرى زفها مسرور بارزاني.. توصلنا لاتفاق على حصة الاقليم مع السوداني |اخبار السادسة 2023/6/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | البشرى زفها مسرور بارزاني.. توصلنا لاتفاق على حصة الاقليم مع السوداني |اخبار السادسة 2023/6/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).