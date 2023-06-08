مدير بلدية الموصل يتحدث عن قطار للنقل العام داخل المدينة

2023/06/08 | 18:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدفنا إنشاء قطار داخل المدينة للنقل العام.

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