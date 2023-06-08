2023/06/08 | 18:23 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بماذا كانت جيوش مصر والعراق وسوريا والأردن منشغلة عشية "النكسة" أمام إسرائيل؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/08 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بماذا كانت جيوش مصر والعراق وسوريا والأردن منشغلة عشية "النكسة" أمام إسرائيل؟) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بماذا كانت جيوش مصر والعراق وسوريا والأردن منشغلة عشية "النكسة" أمام إسرائيل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).