بغداد تتفوق على نيويورك بجودة الهواء

2023/06/08 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أعلنت منظمة (أي كيو اير) المعنية برصد جودة الهواء اليوم الخميس، ان مدينة نيويورك الامريكية "أصبحت اكثر تلوثا" نتيجة لتاثيرات الحرائق البرية التي اصابت كندا وانتقلت تبعاتها الى داخل المدينة.

ووصف المنظمة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، مدينة نيويورك الامريكية بانها أصبحت الان "اكثر تلوثا من دلهي عاصمة الهند وبغداد عاصمة العراق"، موضحة ان تبعات الحرائق الحالية على بيئة المدينة لا يمكن توقعها بشكل دقيق الآن.

يشار الى ان كندا تتعرض ومنذ أيام الى حرائق برية طالت نحو ثمانية ملايين دونم من الأراضي الزراعية والغابات وبعدد تجاوز 413 حريقا مستمرا حتى الآن بحسب السلطات الكندية.

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