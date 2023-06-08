2023/06/08 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت دائرة صحة البصرة من زيادة محتملة بالاصابات والوفيات بمرض الحمى النزفية في حال عدم التزام القصابين بتعليمات الجزر الرسمي في الاماكن المخصصة لذلك.

وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة البصرة تحسين صادق النزال لـ(بغداد اليوم)، ان "عدد الوفيات من الاصابات يصل الى 10 % فقط بفعل جهود الكوادر الصحية"، مستدركًا: "لكن هذا الأمر غير كاف فنحن قمنا بحملات مع البيطرة والبلدية لمنع الجزر العشوائي".

ودعا أصحاب المطاعم والمواطنين إلى "عدم شراء اللحوم الا تلك التي تكون مختومة بختم البيطرة".

وبين النزال ان "بعض المحافظات المجاورة تشهد إصابات مرتفعة وهذا مايجعلنا امام تخوف من زيادة الاعداد لدينا لكن الأمر بدأت معالجته بقرارات محلية بعدم دخول الاغنام وغيرها من المحافظات".

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