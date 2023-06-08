2023/06/08 | 18:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Eveekto0Je8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جسر شمالي تكريت يدخل المراحل النهائية لإنجازه | تقرير صالح السامرائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جسر شمالي تكريت يدخل المراحل النهائية لإنجازه | تقرير صالح السامرائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).