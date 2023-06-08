2023/06/08 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، إن الأجواء التي تسبق انعقاد جلسة اليوم "إيجابية".

وأضاف المسلماوي في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز، "نتوقع أن الجلسة لن تؤجل اليوم وستعقد في موعدها عند الساعة الثامنة من مساء اليوم".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، في الـ8 من مساء اليوم الخميس، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل جلسة حسم الموازنة.. نائب: الأجواء إيجابية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل جلسة حسم الموازنة.. نائب: الأجواء إيجابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).