بارزاني بشأن حصة كردستان من الموازنة: لن نقبل بأي انتهاك لحقوقنا

2023/06/08 | 18:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وحاء في بيان لحكومة كردستان، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم الخميس، السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي".

وجرى في الاجتماع، بحسب البيان، "التباحث بشأن ضرورة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور واحترام الاتفاقات".

وأضاف البيان، أن "المحور الرئيسي للاجتماع، تضمن مناقشة حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، وبهذا الصدد جدد رئيس الحكومة التأكيد على أننا بذلنا كل جهودنا للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، وذلك بهدف حماية الحقوق والاستحقاقات المالية للإقليم، ولن نقبل بأي انتهاك لحقوقنا".

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