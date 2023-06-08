مؤتمر سامسونج Bespoke Life 2023 يسلط الضوء على التقنيات التي توفر الراحة وتسهم في بناء غد أكثر استدامة

2023/06/08 | 18:37 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامسونج تعلن عن رؤية “Bespoke Life” وتؤكد من جديد على التزامها بتحويل حياة المستخدمين من خلال الاستدامة والاتصال والتصميم #BespokeLife2023 #BespokeMediaDay #SamsungBespoke #SamsungEvent #Samsung [بغداد – العراق، 8 يونيو 2023] – تعتزم سامسونج للإلكترونيات المحدودة الاحتفال ببداية فصل جديد للأجهزة المنزلية اليوم في Bespoke Life 2023، المعرض السنوي الثالث للشركة، حيث تقدم فيه آخر التحديثات […]

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