القضاء يبلغ ترامب: سيتم التحقيق معك حول أرشيف البيت الأبيض

2023/06/08 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – أبلغ القضاء الفدرالي رسميا دونالد ترامب بأنه مستهدف شخصيا بالتحقيق حول أرشيف البيت الأبيض في اختبار جديد للرئيس الأميركي السابق الذي يأمل في الفوز بولاية جديدة في انتخابات 2024.وذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية بينها صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن” أنّ مدعين فدراليين أبلغوا محامي ترامب بأن […]

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