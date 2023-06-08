رجال من وطني: محمد يونس السبعاوي (1)

2023/06/08 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجال من وطني.محمد يونس السبعاوي “١٩١٠ – ١٩٤٣” أ‌.د.عدنان القطان – باحث في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية الحلقة الأولى: ابتدأ (السبعاوي) نشاطه السياسي في وقت مبكر من عمره٬ وانتهى به في وقت مبكر كذلك٬ فكان عمره يناهز الثانية والثلاثين عاما حين جرى إعدامه٬ وهكذا طويت صفحة (السبعاوي) السياسية٬ بعد أن اختارها بنفسه […]

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