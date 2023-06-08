2023/06/08 | 18:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: سلام عادل 1.يشكو رئيس الوزراء من ضياع نسخة الموازنة...

ظهرت المقالة 10 ملاحظات على الموازنة (المخطوفة) أولاً على المسلة.

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