السعودية: التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة المنطقة

2023/06/08 | 18:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس،...

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