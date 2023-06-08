الجبوري: حل ملف المياه مع دول الجوار يحتاج الى استخدام القوة

2023/06/08 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، الخميس، ان حل ملف المياه مع دول الجوار يحتاج الى اللجوء لاستخدام القوة في الكلام والتصرف معها، لافتا الى اهمية منع استغلال جيران العراق لظروفه وقطع المياه عن اراضيه.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الكثير من الدول نشب بينها خلاف وحروب بسبب التخاصم حول ملف المياه، في حين ان خاصرة العراق لم تعد تتحمل المزيد من الطعنات في هذا الملف”.

واضاف ان “سلوك دول الجوار تجاه العراق في ملف المياه غير مقبول شرعاً وقانوناً واخلاقاً، حيث لايمكن استغلال وضع العراق لقطع المياه عنه بشكل قسري، اذ كان الاستغلال واضحا في حقبة زمنية معينة ضعف فيها موقف العراق خصوصا عنده تعرضه للاحتلال”.

وبين ان “حل ملف المياه مع دول الجوار يحتاج الى استخدام القوة في الكلام والتصرف، بعد ان استغلوا الوضع في الفترة الماضية لقطع المياه عن البلاد”.

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