خطة حكومية خاصة بزراعة الشلب للموسم الصيفي الحالي

2023/06/08 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن وضع خطة خاصة بزراعة الشلب للموسم الصيفي الحالي، فيما أكدت أن خطوات الحكومة أسهمت بنجاح موسم زراعة الحنطة وما خرج عنه من إنتاج وفير.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” وزارة الزراعة وضعت خطة زراعية تقوم على أساس تحديد المساحات المزروعة فيما يتعلق بزراعة الشلب، وسيتم خلال أيام قليلة مقبلة تحديد المساحات المعنية”، مشيرا إلى، أن” موسم الزراعة الصيفي الخاص بالشلب يحتاج إلى كميات مياه كبيرة، إذ إن تحديد الحصة المائية من صلاحية وزارة الموارد المائية، والتقارير لهذا العام ليست بأفضل من تقارير العام الماضي”.وأضاف الخزاعي، أن” المساحات التي ستحدد لزراعة الشلب ربما تكون أقل من المساحات المزروعة في العام الماضي، على اعتبار أن هناك انخفاضا في الخزين المائي العراقي”، لافتا إلى، أن” الوزارة تسعى إلى تحقيق نجاح في زراعة الشلب بعد نجاح موسم زراعة الحنطة”.وتابع، أن” الخطوات التي قامت بها الحكومة كانت في صالح الفلاح والمزارع العراقي، منها تبسيط الإجراءات وتسليم المستحقات المالية دون تأخير وكذلك زيادة الدعم، مما ساهم في نجاح موسم زراعة الحنطة”، مبينا، أن” الأمر مختلف بالنسبة لزراعة الشلب، إذ إن زراعته تحتاج إلى كميات مياه كبيرة جدا ولفترات طويلة، وبالتالي فإن الوزارة ليس لديها خيار آخر غير تحديد المساحات المزروعة لتحافظ على البذور؛ لأن واقع حال البلد المائي صعب جدا، فضلا عن التغيرات المناخية التي جعلت العراق واحدا من أول خمسة بلدان على مستوى العالم، وكذلك عدم حصوله على حصص مائية، بالإضافة إلى المشاكل مع دول الجوار بهذا الشأن”.وأوضح، أن” تغير واقع الحال المائي للعراق صعب جدا والحكومة حولته لملف سيادي من خلال التواصل مع دول المنبع على أعلى المستويات ومن ثمار ذلك زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى تركيا، أثمرت عن زيادة في الإطلاقات المائية لمدة شهر”.ولفت إلى، أن” تحديد المساحات المزروعة ضمن الخطة الصيفية سيكون مليونين و100 ألف دونم بواقع مليون و100 ألف دونم للبساتين، ومليون دونم للأراضي الصحراوية التي تسقى بمياه الآبار”.

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