2023/06/08 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، التعاقد مع الدولي الأرجنتيني، ماكس أليستر، لتدعيم صفوف الفريق قادما من برايتون، وبعقد يمتد حتى عام 2028.وأصدر ليفربول بيانا رسميا قال فيه إنه أتم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



ليفربول يتعاقد مع الأرجنتيني “ماكس أليستر” لتدعيم صفوف الفريق المركز الخبري الوطني.

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