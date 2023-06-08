2023/06/08 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني للاطلاع على النتائج انقر على الرابط ادناه: ‏https://www.thiqar-control.com/res_login.php

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعلن نتائج السادس الابتدائي للدور الاول المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن نتائج السادس الابتدائي للدور الاول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعلن نتائج السادس الابتدائي للدور الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).