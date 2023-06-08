2023/06/08 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني للاطلاع على النتائج انقر على الرابط ادناه: https://www.thiqar-control.com/res_login.php
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن نتائج السادس الابتدائي للدور الاول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعلن نتائج السادس الابتدائي للدور الاول المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن نتائج السادس الابتدائي للدور الاول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعلن نتائج السادس الابتدائي للدور الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).