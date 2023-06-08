2023/06/08 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما أن أحد أسباب انتقاله إلى السعودية ترجع إلى أنه يعتنق الديانة الإسلامية وأن المملكة دولة مسلمة، وأشار إلى أنه يرغب بتحدث اللغة العربية بطلاقة معتبرا أن هذا أمر مهم بالنسبة له.

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