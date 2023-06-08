وزير الداخلية يصل السليمانية

2023/06/08 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، الى محافظة السليمانية على رأس وفد أمني مساء اليوم الخميس.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية تلقته (بغداد اليوم)، ان "الزيارة تهدف إلى تفقد لواء الحدود الثالث و اللواء الحادي والعشرين".

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