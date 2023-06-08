2023/06/08 | 19:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد توقع العقد الاستشاري لمدينة الصدر الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/08 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد توقع العقد الاستشاري لمدينة الصدر الجديدة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد توقع العقد الاستشاري لمدينة الصدر الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).