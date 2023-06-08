المالية تنفي تدخلها في تعديل مشروع قانون الموازنة

2023/06/08 | 19:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة المالية، الخميس، تدخلها

بإجراء تعديلات على قانون الموازنة

العامة للبلاد، مؤكدة ان المشروع يقع

ضمن مسؤولية مجلس النواب حصرا.

الوزارة قالت في بيان، انه "بالوقت الذي

تؤكد فيه وزارة المالية حرص

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