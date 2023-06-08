مصدر: نواب يعتزمون الامتناع عن التصويت على الموازنة بسبب مصادرة آرائهم

2023/06/08 | 19:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، اليوم الخميس، ان بعض

اعضاء مجلس النواب لن يصوتوا على قانون

الموازنة المالية في جلسة اليوم.





ونقلت وكالة المطلع عن المصدر الذي لم

يكشف اسمه قوله، ان " سبعة من اعضاء مجلس

النواب معترضين

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