النزاهة في كربلاء تلقي القبض على اشخاص واليات تبيع الرمل من مقالع غير مجازة

2023/06/08 | 19:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت كوادر هيئة النزاهة في كربلاء

القبض على عدد من الاشخاص لقيامهم ببيع

الرمل من مقالع غير مجازة رسميا

وكشق مصدر قضائي في كربلاء المقدسة

لوكالة نون الخبرية اليوم الخميس انه

وبجهود استثائية تمكنت كوا

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