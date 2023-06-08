2023/06/08 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي يُصر على تقبيل يد الفريق عادل عباس الخالدي ..شاهد السبب

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