2023/06/08 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..الاسباب الحقيقية لتأجيل جلسة التصويت على موازنة العراق

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الاسباب الحقيقية لتأجيل جلسة التصويت على موازنة العراق قناة التغيير الفضائية.

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