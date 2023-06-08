توقف صادرات نفط كردستان.. هل ربح العراق سياسيا وخسر اقتصاديا؟

2023/06/08 | 19:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقسمت الآراء بين من اعتبر أن العراق ربح سياسيا بعد كسبه قرارا دوليا بشأن تصدير نفط إقليم كردستان، وبين من يرى أن هذا الربح تقابله خسارة مالية وضرر اقتصادي.

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