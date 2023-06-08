عضو بحزب بارزاني: عقد جلسة تمرير الموازنة مرهون بهذا الأمر

2023/06/08 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني داتا الكاتب، الخميس، أن هناك مداولات ونقاشات مستمرة بين ممثلي الكتل السياسية حول بعض النقاط الخلافية في الموازنة، بينها ما يخص إقليم كردستان وأخرى تعني بمحافظات الوسط والجنوب.

وأضاف الكاتب في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك نقطة خلافية لم تتوصل الأحزاب الكردية الى حسمها مع اللجنة المالية النيابية والتي تعني بتوزيع حصص محافظات كردستان من الموازنة المخصصة للإقليم".

وأشار الى، أن "ممثلي نواب عدد من محافظات الوسط والجنوب، يواصلون التباحث مع اللجنة المالية النيابية حول حصص البترودولار في مشروع قانون الموازنة للعام الجاري 2023".

ولفت الكاتب الى، أن "عقد جلسة تمرير مشروع قانون الموازنة العام الاتحادية مرهون بالتوافق بين الكتل السياسية بشكل نهائي حول النقاط الخلافية بشكل نهائي".

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