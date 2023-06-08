2023/06/08 | 19:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D8iEGVNgi7E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التنويم المغناطيسي.. "صافحني وصرت أسير اله") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التنويم المغناطيسي.. "صافحني وصرت أسير اله") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).