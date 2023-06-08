2023/06/08 | 19:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنين من مروجي المخدرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: القبض على متهمين اثنين من مروجي المخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء: القبض على متهمين اثنين من مروجي المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).