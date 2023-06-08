في اول خطوة حكومية، بلدية القيروان تعلن عن رفع الأنقاض من القرى و المجمعات

2023/06/08 | 19:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار بعد قرابة 9 اعوام، اعلنت بلدية ناحية القيروان عن اولى الخطوات الحكومية في قضاء سنجار بالاعلان عن رفع الأنقاض من القرى و المجمعات التابعة لها.و نوهت فروع البلدية الاهالي في قرى و مجمعات تل قصب و تل بنات لمن يود رفع بقايا المنازل المهدمة نتيجة تهجير الاهالي و سيطرة داعش على …

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