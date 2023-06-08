2023/06/08 | 19:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل انعقاد جلسة الموازنة..نواب الإطار التنسيقي يعقدون اجتماعاً في البرلمان

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نواب الإطار التنسيقي يعقدون اجتماعاً في البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

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