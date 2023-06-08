تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الى الساعة الـ 10 مساءً - عاجل

2023/06/08 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر برلماني، اليوم الخميس، بتأجيل جلسة الموازنة الى الساعة العاشرة مساء.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسة البرلمان للتصويت على قانون الموازنة تم تأجيلها الى الساعة 10 مساء".

ويعد هذا التأجيل هو ثاني تأجيل من نوعه بعد تأجيلها من الواحدة ظهرا الى الثامنة مساء.

وتؤكد المعلومات النيابية ان الخلافات مازالت مستمرة، خصوصا وان اعضاء البرلمان لم يستلموا نسخة الموازنة بعد ولايعرفون ماذا تحتوي، ومن المتوقع ان يسجلون الكثير من الاعتراضات بعد الحصول على النسخة.

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