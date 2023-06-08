تكليف قائد جديد لشرطة النجف

2023/06/08 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الخميس، بإحالة قائد شرطة المحافظة الى الامرة وتكليف بديلاً عنه.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اوامر مباشرة صدرت بإحالة قائد شرطة النجف اللواء باسم مجيد الاسدي الى الامرة".

واضاف المصدر، انه "تم تكليف اللواء محمد سامي بمهام القائد لمديرية الشرطة في محافظة النجف".

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