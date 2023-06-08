2023/06/08 | 20:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد أمني اتحادي رفيع يبحث مع إدارة السليمانية تأمين الحدود الشمالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/08 | 20:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أمني اتحادي رفيع يبحث مع إدارة السليمانية تأمين الحدود الشمالية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أمني اتحادي رفيع يبحث مع إدارة السليمانية تأمين الحدود الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).