مؤيد اللامي يدعو القنوات الفضائية الى استثمار زيارة الوفود الاعلامية لابراز الصورة المشرقة والنهضة العمرانية في العراق

2023/06/08 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نقيب الصحفيين العراقيين رئيس

اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي

القنوات الفضائية العراقية ومعها

العربية من خلال مكاتبها في العراق الى

استثمار زيارة رؤساء تحرير الصحف

والمؤسسات العربية والاجنبية الى

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