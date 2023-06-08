يونامي: أكثر من 9 آلاف طفل قتلوا في العراق

2023/06/08 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق

(يونامي) عن احصائية الاطفال الذين

قتلوا أو شوهوا منذ العام الفين وثمانية

في العراق داعية الى تفعيل القوانين

الدولية لحماية الأطفال.

أكثر من تسعة آلاف طفل قتلوا أو شوه

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